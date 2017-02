LIVE | Jesse Klaver: Geen stoere praat, liever echte plannen

Vechtpartij met ruim twintig man in trein bij Ravenstein; Nijmegenaar (19) opgepakt

14:39 RAVENSTEIN - Een 19-jarige Nijmegenaar is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden in de trein van Oss naar Nijmegen. Hij was betrokken bij een vechtpartij tussen twee groepen van ongeveer twintig en acht personen.