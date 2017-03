LIVE | Lodewijk Asscher bij De Gelderlander

Lijsttrekkers Lodewijk Asscher op bezoek bij De Gelderlander

9:13 ARNHEM - Lodewijk Asscher, lijsttrekker voor de PvdA, is vanmorgen te gast bij De Gelderlander in Arnhem voor onze derde verkiezingsbijeenkomst. Wij gaan hem onder meer bevragen over de A15, het milieu en de instroom van asielzoekers. Bent u benieuwd naar zijn antwoorden? Kijk dan vanaf 10.45 uur live mee op onze site.