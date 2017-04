'Loverboys' in Apeldoorn: Bijna alle meiden gingen mee

Waar bij jou om de hoek eet je de lekkerste friet

7:25 Het Swolsch Friethuys in Zwolle is de grote winnaar van de AD Friettest. Voor de lekkerste friet in de buurt moet je naar Arnhem, waar de Haphoek aan de Roggestraat met een rapportcijfer 8 op plek 57 is geëindigd.