Maak het prostituees toch niet zo moeilijk

Duizenden car­na­vals­vier­ders dronken nep-Grolsch

7:31 ENSCHEDE/ GROENLO – Rond de carnavalsperiode is in verschillende plaatsen in Nederland merkloos bier onder de naam Grolsch verkocht. Grolsch gaat daarvan aangifte doen. Heineken en Amstel deden afgelopen week al aangifte van bierfraude.