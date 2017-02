Man steelt fiets voor schoonmoeder, blijkt lokfiets van de politie

Natte en grijze herfstweek voor de boeg, donderdag kans op storm

10:18 Was je van plan om deze week een grote voorjaarsschoonmaak te houden? Zet dat voorlopig maar even uit je hoofd. Het lijkt aankomende week namelijk meer herfst dan lente. Wolken, regen, soms veel wind en maxima die normaal zijn voor november overheersen. Donderdag is er zelfs een kleine kans op storm, zo meldt Weerplaza.