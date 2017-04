Managers die een conflict uit de hand laten lopen, verdienen geen hoge vertrekpremie

Woning in Bemmel tijdelijk onbewoonbaar door brand

0:22 BEMMEL - Bij een overkapping in een tuin van een woning aan de Oortlaan in Bemmel is maandagavond rond 23.45 uur brand ontstaan. De schade aan de woning is groot. Volgens de brandweer is het huis tijdelijk onbewoonbaar en moeten de bewoners deze nacht elders overnachten.