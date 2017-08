Max Verstappen moet per direct naar een andere ploeg

Chick­friend-ver­dach­te hoort babynieuws via advocaat in gevangenis

22:48 NEDERHEMERT - De familie in Nederhemert heeft het zwaar met het feit dat Mathijs IJ. (24) al weken geïsoleerd in de gevangenis zit. De bestuurder van Chickfriend zit vast om het fipronil-schandaal en mag met niemand contact hebben. Zelfs niet met zijn vrouw, die zes maanden zwanger is.