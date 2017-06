Meisje (14) uit Hoevelaken door misdrijf om het leven gebracht

Gered! Kat komt na uren vastzitten van richeltje hoge flat

13:10 NIJMEGEN - Een kat in nood heeft de gemoederen in de Nijmeegse wijk Bottendaal zaterdagochtend urenlang beziggehouden. Het diertje had zich bovenop een randje van een wat uitstekend raam genesteld van de 42-meter hoge Castella-toren aan de Graafseweg. Omdat de kat bang was, kreeg de brandweer hem niet te pakken.