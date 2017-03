Met 15 Kamerleden is de regio zwaar ondervertegenwoordigd in de Tweede Kamer

Chinezen bekijken bouwput Jansbeek Arnhem

7:11 ARNHEM - Een delegatie van watermanagementspecialisten uit Wuhan in China liet zich donderdagmiddag uitgebreid rondleiden in de bouwput bij de toekomstige Jansbeek op het Kerkplein in Arnhem. De deskundigen toonden veel belangstelling in de methodes die de Arnhemmers hanteren om overstromingen bij zware regenval te voorkomen en de hitte in de stad temperen.