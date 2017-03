Milan alsnog naar het juiste Sydney, die in Australië

De Vaassenaar is amper wakker, als hij het nieuws te horen krijgt: reisorganisatie Riksja Travel heeft zo met Milan te doen, dat die hem alsnog naar Australië wil helpen. ,,Ons motto is dat we graag mensen dichterbij hun bestemming brengen'', zegt marketeer Lisanne Sas. ,,Dat is voor Milan wel heel toepasselijk... We vonden dit zo sneu voor hem, dat we besloten om hem een ticket aan te bieden. Hij zal lang hebben toegeleefd naar het backpacken en het zal een flinke domper zijn geweest dat het door een boekingsfout misging. We gunnen het hem dat hij nu alsnog naar Australië kan.''

Omschakelen

Milan kijkt zijn vriendin Patty aan. ,,Pfff, even omschakelen zeg.'' Hij wrijft de slaap uit z'n ogen. ,,Gaaf joh'', zegt z'n vriendin. ,,Gaaf'', bevestigt hij. Maar hij heeft zichtbaar moeite om aan het idee te wennen. Hoeveel zin hij ook had om te gaan, nadat hij uitstapte op het plattelandsvliegveld Sydney in het Canadese Nova Scotia, wilde hij alleen nog maar naar huis. De droom van backpacken was daarmee abrupt vervlogen. Op weg naar huis werd hij smakelijk uitgelachen door een Canadese cowboy. Die had een minuut of twintig nodig om bij te komen, toen hij hoorde dat Milan via Chicago en Toronto is het verkeerde Sydney was beland. Milan snapte dat best.