Miss World-finalistes zien af van grote finale vanwege wurgcontract

Stralend nam Renée ruim een maand geleden de sjerp in ontvangst: Miss World Nederland Finalist 2017. Dat gebeurde tijdens de Zeeuwse Miss Beauty-finale, waar ze als één van de winnaressen werd verkozen tot finalist van de landelijke voorronde van Miss World. Ze voelde zich vereerd. ,,Het leek me hartstikke leuk. Miss World is een hele grote verkiezing", zegt de Hansweertse.



Maar het viel vies tegen toen ze na een maand het contract te zien kreeg. ,,Met een mevrouw van de organisatie namen we de voorwaarden door en we moesten eigenlijk meteen tekenen. Maar omdat ze allerlei stukken oversloeg, vroegen we of we het thuis nog even mochten doorlezen. We wilden weten waarmee we instemden", doet Renée haar verhaal. ,,Eigenlijk mocht dat niet, maar na wat aandringen kregen we de papieren toch mee."