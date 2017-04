Mohammed B. woedend na komst Tukkers in terroristenbajes

Beunings eendenfilmpje is 'gekocht' door bedrijf uit New York

18:20 BEUNINGEN - Zo snel kan het gaan: de ene dag loopt mevrouw eend met haar kroost door een woonkamer in Beuningen, een dag later heeft de gevleugelde familie een 'manager' in New York. Het internetbedrijf ViralHog heeft namelijk de rechten gekocht van het filmpje dat wereldwijd tienduizenden keren werd aangeklikt.