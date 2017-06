Molukse wijken zijn slecht voor de integratie van Molukkers

Zorg­in­stel­lin­gen brengen salarissen topbestuurders in het gareel

7:09 NIJMEGEN - Vier zorgbestuurders die werkzaam zijn in het verspreidingsgebied van De Gelderlander stonden vorig jaar in de top 50 van veelverdieners, opgesteld door de FNV. Een aantal bestuurders verdient nog steeds te veel, maar in alle jaarverslagen staat dat de organisaties er aan werken om het salaris in het gareel te krijgen. Van één bestuurder werd het salaris al verlaagd.