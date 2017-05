NEC gaat zich gemakkelijk handhaven in de eredivisie

Wiel­ren­ners­bond: Fietspaden moeten veiliger worden

9:20 Fietspaden in deze regio hebben een rigoureuze aanpak nodig om de veiligheid van alle gebruikers te kunnen garanderen. ,,De fietscultuur in ons land is een geweldige flow geraakt, mede dankzij de ebikes. Maar het betekent ook dat het extra druk is geworden op het fietspad’’, zegt Ermeloër Albert van Maanen, regiovertegenwoordiger van de landelijke wielrennersbond NTFU.