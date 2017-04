Niet verrassend dat de Giro niet zoveel heeft opgeleverd

Jouw meningEen plan om de Girostart in Gelderland van vorig jaar blijvend toeristisch te benutten is mislukt. Het toerismebureau RBT KAN werkte meer dan een halfjaar aan het project 'Legacy of the Giro' maar trok daar de stekker uit toen bleek dat niet genoeg Gelderse gemeenten er geld voor over hadden.