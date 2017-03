Nog geen aanwijzingen voor misdrijf bij gevonden 30-jarige in bos bij Hattem

Het lichaam van de vrouw is inmiddels geborgen en naar het mortuarium overgebracht. De politie deed gister de hele dag in het gebied onderzoek . Daarbij werd ook een helikopter ingezet.

Het onderzoek werd later ook uitgebreid naar het in de buurt gelegen bungalowpark, Molencaten Park De Leemkule. Het vermoeden bestaat dat de overleden Apeldoornse op het vakantiepark verbleef. Waarom de politie dat vermoeden heeft, meldt ze niet in belang van het onderzoek.