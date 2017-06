Ondernemers op Teuge gelaten, maar strijdbaar

De lage route pal over Teuge Airport raakt het Nationaal Paracentrum het hardst. De organisatie zal moeten vertrekken, omdat op de toegestane hoogte van 5.000 voet alleen 'vanuit een noodsituatie' kan worden gesprongen. Stopt het centrum, dan raakt dat bijna alle andere bedrijven op het vliegveld. Want iedereen is het eens: de parachutisten vormen de grootste publiekstrekker.

The Parachute Case zit al dertig jaar op Teuge. Het bedrijf levert parachutes en toebehoren, maar repareert ze ook. George Buijtendijk nam het bedrijf een paar jaar geleden over en maakt zich nu grote zorgen over de toekomst. ,,Het Paracentrum is onze grootste klant. We hebben een relatie opgebouwd. Zij weten dat als ze schade hebben aan een parachute, ze maar een deurtje verder hoeven en de volgende dag weer kunnen springen. Soms dezelfde dag nog’’, zegt Buijtendijk.

Einde verhaal

Alleen al de reserveparachutes moeten verplicht iedere zes maanden helemaal opnieuw in elkaar worden gezet. ,,Met alleen de inkomsten uit het Paracentrum red ik het niet. Maar zonder die inkomsten al helemaal niet. Moet het Paracentrum vertrekken, dan is het voor mij einde verhaal. Een hoop bedrijven hebben er last van, maar er zijn maar een paar bedrijven die meteen omvallen. Daar ben ik er een van. Het is niet zo dat ik nu minder materiaal ga onderhouden. Ik ga helemaal niks meer onderhouden. Mensen komen echt niet vanaf Amsterdam hier een setje brengen, als er op Teuge niet meer kan worden gesprongen.’’

Daniel van Vliet van Sky Service Netherlands rekent ook op een klap als de buren van het Paracentrum wegvallen. ,,Het hele vliegveld gaat het merken. Krijgt Teuge de exploitatie niet rond, dan gaan de tarieven misschien omhoog. Dan kunnen wij de concurrentie nooit meer aan", zegt Van Vliet. ,,We hebben nooit iets gehoord wat op dit besluit zou duiden. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel.’’

Onderhoud

En wat te denken van het onderhoud aan de vliegtuigen. Aircraft Maintenance Netherlands is gevestigd op Teuge en heeft ook de twee toestellen van het Nationaal Paracentrum in onderhoud. ,,Zij zorgen voor de helft van onze omzet", zegt hangarmanager Thijs Lichtenberg. Hij kiest voor de zekerheid vast eieren voor zijn geld. ,,We gaan actief op zoek naar nieuwe klanten om het verlies van het Paracentrum op te vangen."

Overdonderd