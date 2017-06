Oscar Dros mogelijk nieuwe politiebaas Oost-Nederland

NIJMEGEN - Oscar Dros wordt waarschijnlijk de hoogste politiebaas in het oosten des lands. Hij is de kandidaat om Stoffel Heijsman op te volgen als korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland. Heijsman is met pensioen.

Dros is nu nog korpschef van Noord-Nederland (Drenthe, Groningen en Friesland). Als de inwoner van Appelscha bij koninklijk besluit wordt benoemd gaat hij leiding geven aan de grootste regio van de Nationale Politie. Binnen de eenheid werken ongeveer 8.000 agenten. De regio Oost-Nederland omvat grofweg het gebied tussen Nijmegen en Zwolle.

Voorbarig

Woordvoerder Helma Huizing van de Nationale Politie zegt de benoeming niet te kunnen bevestigen. ,,Dat zou veel te voorbarig zijn.’’ Binnen de landelijke politietop zijn meerdere vacatures. Zo vertrekt politiechef Hans Vissers als politiechef van Zeeland-West-Brabant per 1 oktober. Ook de Eenheid Noord-Holland zit zonder politiechef, nadat Liesbeth Huyzer in maart toetrad tot de nationale korpsleiding. ,,Mogelijk komen er verschuivingen binnen de politietop’’, zegt Huizing. ,,Dat proces is in volle gang.'' Dat laatste stelt ook burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Hij mag als regioburgemeester een advies geven.

Project-X

Oscar Dros (1963, Amersfoort) werkte sinds 1985 jarenlang bij de politie in Utrecht, tot hij in 2002 baas werd van de politie in Groningen. In 2013 werd hij politiechef van de Eenheid Noord-Nederland. Hij kwam zwaar onder vuur te liggen vanwege het uit de hand gelopen Project X-feest in september 2012. CDA en PVV eisten zelfs zijn ontslag omdat de politie bij Facebook-rellen in Haren compleet had gefaald.

Vertrouwen

Minister Ivo Opstelten van Justitie en Veiligheid behield zijn vertrouwen in Dros. Hij beleefde een moeilijke periode, zei Dros later, maar stelde 'nooit spijt te hebben gehad' dat hij na de rellen in het Groningse dorp was blijven zitten. Ook al stond het imago van de politie stond op het spel. ,,Ik heb ervoor gekozen om maximaal te leren van de fouten die gemaakt zijn.’’