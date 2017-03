Ouders geschokt over onzedelijk voorstel aan zoon (14)

De 14-jarige jongen was zaterdagavond met zijn vrienden op het Eemplein aan het chillen toen een man, de verdachte, hem aan zou hebben gesproken over een scooter.



,,Hij wimpelde hem af, de man gaf zijn adres en vroeg hem later naar die scooter te komen kijken. Onze zoon kwam daarna thuis eten en is na het eten weer met vrienden naar het Eemplein gegaan. Hij stond even alleen, zijn vrienden waren ergens anders, en ineens staat die man weer naast hem. Hij blijft aandringen en onze zoon gaat mee naar zijn huis in het Soesterkwartier. Je leert je kinderen dat ze nooit mee moeten gaan met vreemde mannen die snoepjes en hondjes hebben, maar wat moet je tegen een oudere zoon zeggen? Dan is een scooter dus het perfecte lokmiddel. Welke tiener houdt nou niet van scooters?" vertelt de vader.



,,Zodra onze zoon binnen was ging de deur op slot en gingen de lamellen naar beneden. Dat was volgens hem al raar en beangstigend. Ze gaan op de bank zitten, die man doet de televisie aan en zapt naar een pornozender. Ze kijken en dan zegt die man vervolgens tegen onze zoon: dat kunnen wij ook wel gaan doen."



De ouders hebben zichtbaar moeite hun verhaal te doen. Zijn moeder is zeer geëmotioneerd en kan het nog steeds niet geloven. Zijn vader zegt in een roes te leven. ,,Onze zoon is altijd de grappige familieclown. Sinds dit gebeurd is, is hij stil en in zichzelf gekeerd." Ze laten het proces-verbaal zien. ,,Daar staat in wat onze zoon heeft gezegd over wat er is gebeurd."



Uitkleden

Te lezen is dat de jongen zegt 'dat de man zei dat hij wel vaker kinderen vraagt zich uit te kleden en ze ervoor betaalt'. Op de vraag van de man zegt de jongen geantwoord te hebben: ik ben geen homo. Hij omschrijft bang te zijn, weg te willen, maar het niet te durven zeggen.



Zijn moeder: ,,Terwijl hij met die man op de bank zit, appt hij zijn vrienden. Hij durft ons niet te appen. Hij zegt: kom me halen, bel de politie. Dat doen zijn vrienden. Een van hen staat zelfs nog op de deur te bonzen. Volgens onze zoon stelde die man uiteindelijk voor terug te gaan naar het Eemplein. Blijkbaar zag hij in dat het toch geen zin had. Toen kon onze zoon wegkomen."



De politie verschijnt bij de verdachte voor de deur en neemt de jongen mee naar huis. Even later wordt de verdachte aangehouden en zondag werd de woning van de man doorzocht.