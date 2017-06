OV-fiets is niet aan te slepen

Volgens Rover 'zorgt misgrijpen voor veel overlast'. ,,Het is voor de reiziger net zo hinderlijk als het niet rijden van een trein. De reiziger strandt in zijn reis. Ook al is dat aan het einde van de trip, ergens vastlopen blijft vastlopen.'' De reizigersorganisatie benadrukt dat met name bij kleine stallingen weinig alternatieven, zoals een bus of tram, beschikbaar zijn.



Fervent OV-fietsgebruiker Robert Mulder: ,,Ik heb al een paar keer gehad dat ik op de app zie dat er nog een stuk of tien à twintig fietsen beschikbaar zijn. Maar als ik dan aan kom lopen, staat er een bordje met: 'sorry, de fietsen zijn op'. Daar baal ik dan wel van ja.''



Het scheelt volgens Mulder dat je op de app kunt zien waar de dichtstbijzijnde stalling is waar nog wél fietsen zijn. ,,Alleen de app ververst niet heel snel. Zeker op zonnige dagen heb je vaak pech. Daarom vind ik die reclame van de NS misleidend. Als je in het zonnetje wilt fietsen, dan moet die er wel zijn.''



Of de deelfiets van NS het risico loopt ten onder te gaan aan zijn succes? ,,Dat denk ik niet. Ik sta nu op de Velo-city beurs voor fietsers en als je ziet hoeveel sharingprojecten voor de fiets hier op de beurs staan, dan wordt dat de komende jaren alleen nog maar groter.'' Mulder ziet geregeld dat mensen in de stalling staan te wachten tot er weer een fiets binnenkomt. ,,De belangstelling voor de OV-fiets is bizar en prachtig tegelijk. Je kunt beter op de fiets zitten, dan in de file staan.''