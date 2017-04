Overdreven om chauffeurs rond het examengala op alcohol te controleren

Pand drugslab Veenendaal een jaar dicht

21 april VEENENDAAL - Het pand aan de Citadel in Veenendaal, waar begin april een groot drugslab werd gevonden, is op last van burgemeester Wouter Kolff van Veenendaal voor een jaar gesloten. Met het besluit wil Veenendaal een eind maken aan drugsgerelateerde activiteiten op deze plek.