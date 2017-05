Parachutesprong Rutte was 'geweldige ervaring'

Hoogland was zaterdagmiddag net klaar met een tandemsprong met een jongen die compleet verlamd is, toen hij nog even wat tijd over had. ,,Het was een mooi moment om wat tandemsprongen in te halen.'' Uit een busje met klanten stapte een man met een bekende kop. Onmiskenbaar Rutte. ,,Dat is wel bijzonder ja, dat je de premier straks onder je parachute hebt hangen.''



Met een flinke dosis gezonde spanning ging de minister-president met Hoogland, die al 21 jaar springervaring heeft, de lucht in. ,,Het was vooral even spannend toen hij op de rand van het vliegtuig zat, het moment dat je je laat vallen. Maar daarna was het echt een geweldige sprong. De vrije val was een paar seconden en daarna hebben we vier minuten onder de parachute gehangen en uitgebreid naar het prachtige Rotterdam gekeken: de haven, de Erasmusbrug, de Kuip. Het was natuurlijk prachtig weer zaterdag, dus het was genieten.''