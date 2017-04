Plastisch chirurgen: Stop bier in veilig glas

In de horeca vallen jaarlijks honderden slachtoffers, doordat drinkglazen als wapen worden gebruikt. Maar ook doordat bezoekers zich verwonden aan glasresten, bijvoorbeeld op de vloer.



Volgens plastisch chirurgen is de schade groot. ,,Vaak zijn de slachtoffers maanden uit de running.’’ De Vereniging voor Plastisch Chirurgie vindt een verbod op glas in de horeca te ver gaan, maar roept ondernemers wel op over te gaan tot de invoering van veiligheidsglazen.