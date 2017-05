Politie zoekt bomenswaffelaar in Barendrecht

Hoogste Italiaanse rechter bevestigt gevangenisstraf 'laffe'kapitein Schettino

20:20 Het hooggerechtshof in Rome heeft de veroordeling bevestigd van de kapitein van het in 2012 gekapseisde cruiseschip Costa Concordia. Francesco Schettino moet nu 16 jaar de cel in voor meervoudige doodslag, het veroorzaken van schipbreuk en het in de steek laten van zijn schip.