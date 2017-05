Proef met 'late antwoorden' eindexamen mogelijk doorgezet

Lees alles over de examens in ons dossier op dg.nl/examen .

,,De proef van dit jaar moet nog geëvalueerd worden’’, laat woordvoerster Mirjam Kapelle namens het College voor Toetsen en Examens (CvTE) weten, ,,maar de intentie om die in de toekomst voort te zetten bij andere vakken is er zeker.’’

Het eindexamen Nederlands is vaak voer voor discussie. Niet in de laatste plaats omdat taal op meerdere manieren te interpreteren is. Dat leidde er in het verleden toe dat antwoorden die wel goed konden worden gerekend niet altijd in het correctievoorschrift waren opgenomen. Daarom besloot het College voor Toetsen en Examens (CvTE) dit jaar de antwoorden niet direct na het examen openbaar te maken.