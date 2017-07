'Provincie drukt vliegveld Teuge in faillissement'

Kerkgemeenschap schudt op grondvesten door agressieve stalker

9:00 WIJTHMEN/ ZWOLLE - Een knokpartij in Wijthmen? Dat is sinds mensenheugenis niet gebeurd in dit kerkdorp van Zwolle. Laat staan een knokpartij op het plein voor de kerk, het kloppend hart van de dorpsgemeenschap. Woensdagavond rolde een 52-jarige Zwollenaar vechtend over de grond met de organist van het kerkkoor.