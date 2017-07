Robbie Williams over zijn hoogtepunt?

Stuw Grave half jaar na aanvaring weer als nieuw

21:37 GRAVE - Het herstel van de stuw in de Maas bij Grave na een aanvaring eind vorig jaar is afgerond. Alle nieuwe en gerepareerde onderdelen zijn weer bevestigd en een testperiode is succesvol afgerond, maakte Rijkswaterstaat maandag bekend. Alleen een tijdelijke dam die werd gebruikt om het rivierwater te beheersen moet nog worden afgebroken.