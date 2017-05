Rutte kan het CDA beter buitenspel zetten bij de kabinetsformatie

Waardenburger superblij in een nieuwe rolstoel dankzij weldoener

7:08 WAARDENBURG - Zijn noodkreet, begin januari in deze krant, galmde nog lang na. Maar liefst 15 uur per dag zat Hans Nijhoff (54) in een rolstoel die compleet versleten was: ,,En ik kreeg maar geen nieuwe. Man man, wat zat dat beroerd.’’