Gelderse slachtoffers geweldsdelicten krijgen meer geld van schadefonds

ARNHEM - Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft afgelopen jaar ruim 1,5 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers in Gelderland. Dat is bijna 65 procent meer dan de 924.641 euro in 2015.

Een forse stijging die in lijn is met de landelijke trend. Het fonds wordt door slachtoffers steeds beter gevonden, zo blijkt. In 2016 werd in heel Nederland 17 miljoen euro uitgekeerd, terwijl dat in 2015 nog ruim 10,5 miljoen was. In dat jaar was een hele lichte stijging te zien ten opzichte van de 9,7 miljoen euro in 2014.

Het blijkt uit cijfers die LocalFocus bij het fonds heeft opgevraagd. Of ook het aantal slachtoffers dat een aanvraag heeft gedaan voor een financiële tegemoetkoming vanuit Gelderland is toegenomen, is niet bekend. Landelijk waren dat in 2016 ruim 7.600 slachtoffers en nabestaanden. Gemiddeld ontvingen zij een tegemoetkoming van 3.721 euro.

Slachtofferhulp

Volgens directeur Monique de Groot van het schadefonds is de stijging het resultaat van een sinds 2014 geïntensiveerde samenwerking met Slachtofferhulp Nederland. ,,Hier zijn zogenoemde ‘schadefondsspecialisten’ opgeleid. Dit zijn medewerkers van Slachtofferhulp die veel kennis hebben over de criteria om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming. Zij helpen slachtoffers bij het indienen van een aanvraag en zij adviseren ook hun collega’s hierover. Dit werpt zijn vruchten af.’’

Arnhemmers hebben het meeste schadegeld ontvangen van Gelderland. Slachtoffers uit die stad kregen een zevende deel van het Gelderse totaalbedrag uitbetaald: 213.204 euro. De stad staat daarmee boven Nijmegen (158.644 euro) en Ede (138.336 euro). Nijmegen laat wel de meest forse stijging zien over de afgelopen twee jaar. Slachtoffers uit de Waalstad kregen in 2015 ruim 57.000 euro. Afgezet tegen het grotere bedrag van 2016 is dat een stijging van 177,4 procent.