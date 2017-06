Slapen in eigen tuin, dobberen in een badje of een drankje op het terras: stuur je zomerfoto in!

Politie sluit Waalbrug af om pechauto veilig te kunnen wegduwen

10:53 NIJMEGEN - De Waalbrug in Nijmegen is dinsdagochtend rond 09.30 uur even afgesloten geweest voor verkeer omdat agenten geen sleepkabel in hun auto hadden liggen. Een automobilist was even daarvoor op de brug gestrand met autopech. Dat leverde verkeershinder op.