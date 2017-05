Slimme camera’s bij pinautomaten zijn zinvol in de strijd tegen plofkraken

Wie langer parkeert in Arnhem krijgt geld toe

4 mei ARNHEM - Automobilisten die parkeren in een van de parkeergarages van de gemeente Arnhem (Rozet, Centraal en Musis), kunnen vanaf maandag vijf euro verdienen als ze hun auto pas ophalen als de avondspits is afgelopen. Zo moet de drukte in het spitsuur verminderen.