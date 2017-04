Staan er meer foute Nederlanders en SS'ers tussen de Joden en verzetshelden?

Files op A12 door eenzijdig ongeluk en politiecontrole

12:27 ARNHEM - Een automobilist is donderdagmiddag met zijn auto tegen de middengeleider op de A12 bij Arnhem gebotst. Meerdere hulpdiensten, waaronder een ambulance, kwamen ter plaates. Of de bestuurder gewond is geraakt bij het eenzijdige ongeluk, is onbekend.