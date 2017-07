Stiefvader Mike J. blijft in tbs na gewelddadige dood Meisje van Nulde

Motorrijder met mogelijk hersenletsel wil niet mee naar ziekenhuis

13:28 ZELHEM - Een 26-jarige motorrijder uit Venlo is zondagmiddag onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij over de kop was gevlogen op de Korenweg in Zelhem. Dat gebeurde tijdens een wedstrijd van de ZAMC in het Achterhoekse dorp.