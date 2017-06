Stoffelijk overschot gevonden in Bunschoten

Saunasoap rond de dassenburcht: natuur vs. commercie

11:35 Wint de das alsnog, of wint de ondernemer? Thermen Bussloo voert al 8 (!) jaar strijd voor een nieuwe supersauna in recreatiegebied De Berendonck bij Nijmegen. Het finale oordeel van de rechter is nabij. Hoe een gevecht volledig ontaardde. 'De das is gebruikt.'