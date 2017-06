Strenger optreden tegen zwemmen in grote rivieren

video Politieheli kan nu tanken op Teuge, dus boef ontkomt niet meer

21:16 TEUGE - Weinig is zo frustrerend als een overvaller of inbreker die ontkomt omdat de politiehelikopter zonder brandstof zit. Sinds dinsdag is dat verleden tijd: politieheli's die in Oost-Nederland vliegen kunnen bijtanken op vliegveld Teuge en daardoor langer worden ingezet.