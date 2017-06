Te weinig animo voor lezing Mart Smeets in Oosterbeek

OOSTERBEEK - De lezing van televisiecoryfee Mart Smeets in de Concertzaal in Oosterbeek, gaat vandaag niet door wegens gebrek aan belangstelling. Er waren 'slechts' 35 aanmeldingen. In de zaal is ruimte voor bijna 250 belangstellenden.