Tickets voor het concert van The Rolling Stones in GelreDome zijn veel te duur

update Ook Nederland bedreigd door wereldwijde gijzeling computer

12 mei Computers in meerdere landen zijn vandaag gegijzeld door cyberaanvallen met ransomware. Zo zijn er meldingen uit de VS, China, Rusland, Spanje, Italië, Vietnam en Taiwan. De aanval breidt zich als een olievlek uit. Volgens Fox-IT zijn in Nederland ook enkele besmettingen gesignaleerd.