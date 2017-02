Tol op de A15, wat vindt Jesse Klaver daar eigenlijk van?

Vechtpartij met meer dan twintig man in trein bij Ravenstein; één arrestatie

9:42 RAVENSTEIN - Een jongen van 19 jaar is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden in de trein van Oss naar Nijmegen. Hij was betrokken bij een vechtpartij tussen twee groepen van ongeveer twintig en acht personen. De politie zette acht agenten in om de vechtersbazen uit elkaar te halen.