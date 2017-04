Trein knalt op dieplader en ontspoort bij Wouw

In de trein zitten nog mensen, maar dat aantal is beperkt vanwege het vroege uur van de aanrijding in combinatie met de vakantie. In de voorste wagon zit niemand meer.



De aanrijding vond plaats ter hoogte van de Plantagebaan in Wouw. De trein reed richting Roosendaal en kwam daar in botsing met de dieplader. Die staat nog half op het spoor en kwam vermoedelijk vanuit de richting van de A58.



Onbekend is nog hoe lang de vertraging gaat duren.