Vandaag officieel de eerste zomerse dag van het jaar

Flinke files op A12 bij Arnhem door ongeval, weg weer vrij

17:48 ARNHEM - Op de A12 tussen Utrecht en Arnhem zijn dinsdagmiddag flinke files ontstaan. Vooral tussen Wageningen en Arnhem-Noord in de richting van Arnhem was de vertraging groot, meldt de Verkeersinformatiedienst (VID). Inmiddels is de weg weer vrij.