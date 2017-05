Vandaag was officieel de eerste zomerse dag van het jaar

Aardbeienteler uit Bemmel niet blij met plek in jonge miljonairslijst Quote

14:50 NIJMEGEN/BEMMEL - Aardbeienteler Jan van Genderen uit Bemmel is de 'opzienbarendste nieuwkomer' op de lijst van jonge miljonairs van tijdschrift Quote. Dat maakte het tijdschrift vandaag bekend. De 31-jarige ondernemer startte op zijn 17e zijn eerste eigen bedrijfje en staat nu met een geschat vermogen van 7 miljoen euro op de 87e plek in de lijst.