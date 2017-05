Veel Gelders asfalt en spoor in 'verkeershinderlijst'

Scenario's

Het rapport is een onderlegger voor kabinetten om besluiten te nemen over investeringen in wegen en spoorlijnen. De vorige NMCA stamt uit 2011. Een update was noodzakelijk om keuzes voor meer asfalt en rails te maken. Er wordt met vier scenario's gerekend: wat zijn de verwachtingen voor 2030 en 2040, en wat zijn de verwachtingen bij een lage economische groei van maximaal 1 procent per jaar versus een hoge economische groei van minstens 2 procent per jaar.