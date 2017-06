Verbod op zwemmen in de rivier is zinloos

ELN trekt verklaring in: Bolt en Follender zitten nog vast

7:21 De vorig weekend in Colombia ontvoerde Spoorloos-presentator Derk Bolt (62) en cameraman Eugenio Follender Grossfeld zijn volgens de guerrillabeweging ELN nog niet vrijgelaten. Eerder meldde ELN via Twitter dat dit wel het geval was. Hun vrijlating was door het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet bevestigd.