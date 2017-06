Verdachte (16) in zaak Savannah doet aangifte vanwege Facebookbericht

LIVE: Zes doden en honderden vermisten bij flatbrand

16:55 Een heftige brand in een torenhoog flatgebouw in de Londense wijk Kensington heeft zes mensen het leven gekost. Ten minste 74 mensen raakten gewond. Twintig slachtoffers verkeren volgens de hulpdiensten in kritieke toestand. Het kan nog dagen duren voor duidelijk wordt hoeveel slachtoffers er in totaal zijn. Honderden mensen worden vermist. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.