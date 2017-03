Verhoogd risico op natuurbranden in Gelderland

Een zich snel uitbreidende natuurbrand is niet aan de orde, maar een sigarettenpeuk kan al wel brand veroorzaken. Op de website natuurbrandrisico.nl wordt daarom opgeroepen om voorzichtig te zijn met open vuur, of dat nu van een sigaret of barbecue komt. En een auto met hete katalysator kan beter niet in hoog gras worden geparkeerd.

Gelderland en Overijssel hebben als enige Nederlandse provincie in zijn geheel een verhoogd risico. Ook Midden- en West Brabant kent code geel, in de rest van Nederland is het risico laag. Een verhoogd risico op natuurbranden is niet abnormaal in de lente, waarin de natuur opdroogt en de temperaturen stijgen. Ook de komende week gaan de temperaturen omhoog en is er weinig regen voorspeld.