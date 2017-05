Vlaggen tijdens dodenherdenking: hijs de driekleur niet in top

vlagprotocolNIJMEGEN - Waar her en der al vlaggen uithangen in Nederland in verband met Nationale Dodenherdenking, donderdagavond, is dat volgens protocol eigenlijk niet de bedoeling.

Volgens de door de minister-president uitgevaardigde vlaginstructie beperkt de dodenherdenking zich tot de avond. Om die reden is het protocol de vaderlandse driekleur pas om 18.00 uur uit te hangen. Halfstok en zonder wimpel.



Overigens zijn dit slechts richtlijnen en geen vaststaande voorschriften: iedereen mag zelf weten wanneer, hoe lang en op welke wijze de vlag wordt uitgehangen. 'De officiële tekst zegt dat het vlagprotocol de burgers 'verzoekt' zich eraan te houden. Het vlagprotocol is wél een verplichting voor de (beheerders van) gebouwen van de Rijksoverheid', antwoordt de beheerder van het Twitteraccount @vlagprotocol op vragen van De Gelderlander.

Hobby

Dat account houdt de beheerder hobbymatig bij en is geen officieel Twitterkanaal van bijvoorbeeld de Rijksoverheid. 'Ik hoop dat een paar van mijn 11.000 volgers actief zijn gaan vlaggen, waar ze dat eerst niet of nauwelijks deden', schrijft de beheerder in een toelichting. Hij wil om privéredenen niet onder zijn eigen naam reageren. 'Ik heb wel eens negatieve reacties ontvangen op @vlagprotocol'.

De algemene vlaginstructie zegt dat op een 'vlagdag' het dundoek gehesen dient te worden van zonsopgang tot zonsondergang. Vanavond is dat dus halfstok, tot 21.12 uur. Het is na de dodenherdenking, om 20.02 uur, overigens niet de bedoeling de vlag alsnog in top te hijsen. Dit in tegenstelling tot het bericht van woensdag in de papieren editie van De Gelderlander dat de vlag om twee over acht vol moet worden gehesen.

Verouderd

lange tijd was het inderdaad gebruikelijk om de vlag om twee over acht naar de top te hijsen. Tegenwoordig dient deze tot zonsondergang - iets na negenen - halfstok te blijven. Ook mag de vlag, anders dan voorheen, dus pas om 18.00 uur halfstok. Het is een kwestie die de dagen voorafgaand aan 4 en 5 mei voor de nodige vragen oproept, bevestigt een woordvoerster van de Rijksoverheid. Op internet zijn immers nog tal van verouderde vlaggenprotocollen in omloop, ,,En dat zorgt altijd nog voor verwarring. Maar voor ons is het duidelijk: wij kiezen op 4 mei voor de vlag halfstok tot zonsondergang.’’

Verlicht

Volledig scherm Het is na dodenherdenking niet de bedoeling de Nederlandse vlag alsnog in top te hijsen. © anp De vlag moet dus eigenlijk bij zonsondergang weer naar beneden gehaald worden, maar volgens de vlagprotocol-beheerder gebeurt dat niet altijd. 'Ik zie vaak vlaggen dagenlang hangen, ook ’s nachts, terwijl dit niet volgens het protocol is'.



Overigens zegt het protocol dat een vlag mag ’s nachts wél in de mast mag blijven hangen, als deze aan beide kanten maar zodanig goed verlicht is dat de kleuren herkenbaar blijven.

Vaker vlaggen