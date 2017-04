Waar bij jou om de hoek eet je de lekkerste friet

'Krokant en zacht van binnen. Smakelijk, maar geen echte top.' Daar moeten we het mee doen in Arnhem. Beter dan dat wordt het ook niet in het gebied waar dagelijks De Gelderlander op de mat valt. In het dorpje Etten in de Achterhoek haalt Cafetaria Tiemessen nog een verdienstelijke plek 58.

Vuurens

Ruime voldoendes worden ook gescoord door Pim's Frituur in Wijchen en Cafetaria Vuurens in Nijmegen. Die zijn goed voor de plekken 63 en 71 in de test. Vooral een tegenvaller voor Vuurens, dat al jaren teert op topklasseringen in eerdere testen. Dat is volgens de AD-testers inmiddels niet meer te handhaven: 'De (historische) naam van Vuurens is groter dan gerechtvaardigd. Vrij droog frietje met een slappe korst.'