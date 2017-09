Warenhuizen hebben geen toekomst in Nederland

Conflict verplicht water drinken op Brabantse school opgelost

20:02 Het waterconflict tussen het schoolbestuur van Don Sarto in Tilburg en enkele boze ouders van leerlingen over is voorbij. Een klein groepje ouders stapte vorige week naar de pers nadat de directeur bekendmaakte dat in de kleine pauzes uitsluitend nog drinkwater is toegestaan voor de kinderen.