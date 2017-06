We raken te snel in paniek van een verdwaalde tas of rugzak

Paardenmest na drogen en persen geschikt als brandstof

27 juni ENSCHEDE - Paardenmest is een bruikbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas. Gedroogd en tot briketten geperst is het een rendabele brandstof voor bijvoorbeeld een zwembad, ziekenhuis of verzorgingshuis. Dat blijkt uit een proef, die met hulp van stalhouderijen uit de Achterhoek en Twente is uitgevoerd.