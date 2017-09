Wees niet bang voor de megawesp: 'Die mensen hadden gewoon pech'

WAGENINGEN - Hoewel de Europese hoornaar in heel Nederland voorkomt, hoeven we niet bang te zijn voor aanvallen van deze megawespen. Zolang je maar uit de buurt blijft van hun kroost.

Een groep wandelaars in een park in Eindhoven werd maandagavond belaagd door een horde megawespen. De beesten staken de voorbijgangers tot wel twintig keer. Een aantal van hen is in het ziekenhuis beland.

Dat komt niet veel voor, zegt insectendeskundige Marcel Dicke van de Wageningen Universiteit. De Europese hoornaar is minder groot en minder agressief dan zijn Aziatische evenknie, die zich nog niet in Nederland heeft gevestigd. ,,Ze zijn niet bijzonder agressief tegen mensen. Maar als mensen in de buurt van hun nest komen, kunnen ze dat gaan verdedigen.’’

Pech

Dat is vermoedelijk wat er deze week in het Eindhovense park is gebeurd. Net als tijdens een hardloopwedstrijd in die omgeving een paar jaar eerder, kwamen de slachtoffers waarschijnlijk in de buurt van een nest. Die bouwen de beesten meestal uit het zicht, op een hogere, beschutte plek. ,,Die mensen hebben gewoon de pech gehad dat ze toevallig langs een nest liepen.''



Nog meer pech als je toevallig donkere kleren draagt, legt de insectenprof uit. Daarop reageert de hoornaar namelijk agressiever dan op lichte kleding. ,,Hun natuurlijke vijanden zijn ook donkerder van kleur.’’

Hard wegrennen

We moeten er dus met z'n allen niet te paniekerig over doen, benadrukt Dicke. Als je er al tegenaan loopt, dan is een steek van een hoornaar nog altijd minder gevaarlijk dan die van een honingbij. ,,Bijen hebben een sterker afweersysteem. Die moeten zich weren tegen grotere vijanden, zoals beren.’’

Quote Net als bij gewone wespen moet je ze niet boos maken Marcel Dicke, insectendeskundige van de Wageningen Universiteit Een steek van een Europese hoornaar is wel pijnlijker dan die van gewone wespen. Vooral als ze in het gezicht steken, nabij de luchtwegen, kan dat gevaar opleveren. De huid kan immers opzwellen door een steek. Mocht je onverhoopt in een zwerm hoornaars belanden, ga de beesten vooral niet met geweld te lijf. Hard wegrennen, is het advies. ,,Net als bij gewone wespen moet je ze niet boos maken. Dat is misschien makkelijk gezegd, maar hard wegrennen is het beste wat je kunt doen.’’

Aziatische hoornaar

Wetenschappers waarschuwden onlangs nog dat de Aziatische hoornaar zich langzaamaan over Europa verspreid, maar in Nederland heeft hij zich nog niet definitief gevestigd. Een oproep aan lezers of zij het dier al hadden gespot, leverde een stroom aan reacties op. In de meeste gevallen bleek dat echter over de Europese variant te gaan.

Vooral in Zuid- en Oost-Nederland



De Europese hoornaar komt al sinds mensenheugenis voor in Europa. Ze zijn te vinden van Scandinavië tot Zuid-Europa en zitten in heel Nederland. In het zuiden en oosten van Nederland komen ze het meeste voor. Dat heeft vooral te maken met het soort grond dat hier ligt.



De megawespen bouwen hun nesten bij voorkeur in holle bomen, maar ook vogelhuisjes, schuurtjes en dakranden zijn geliefde broedplekken. Europese hoornaars kunnen dus zowel in parken en woonwijken rondvliegen als in bossen en landelijke gebieden.